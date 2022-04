ARCHI-JEU – Découvrir l’architecture, l’urbanisme, l’environnement en s’amusant ! Besançon, 8 juin 2022, Besançon.

ARCHI-JEU – Découvrir l’architecture, l’urbanisme, l’environnement en s’amusant ! Maison de l’habitat du Doubs 1 chemin de Ronde du Fort Griffon Besançon

2022-06-08 – 2022-06-08 Maison de l’habitat du Doubs 1 chemin de Ronde du Fort Griffon

Besançon Doubs

Un soupçon de stratégie, beaucoup d’humour et une touche de fantaisie, un savoureux mélange pour un après-midi en famille placé sous le signe de la bonne humeur.

Jeux de plateau, de cartes, de construction, de découverte, de questions/réponses… réveillez votre créativité, manipulez, expérimentez, tout en découvrant les milieux passionnants de l’architecture, de l’urbanisme, du patrimoine, du paysage et de l’écologie.

Nous mettrons à votre disposition des jeux de société pour petits et grands et nous ferons un plaisir de vous les présenter et bien sûr, de jouer avec vous !

Ce sera également l’occasion de découvrir notre très beau centre de documentation et le magnifique site du Fort Griffon, siège de la Maison de l’habitat du Doubs.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGEI9rR5vlE7wf6oKDHS-xROiGwVE3awtidf0kxvhhr_czTw/viewform

Maison de l’habitat du Doubs 1 chemin de Ronde du Fort Griffon Besançon

