Archi’ curieux : Ateliers jeune public (4-13 ans) Caen, 6 octobre 2021, Caen.

Archi’ curieux : Ateliers jeune public (4-13 ans) 2021-10-06 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-06 16:30:00 16:30:00 Le Pavillon 10 Quai François Mitterrand

Caen Calvados

Dans le cadre de la Biennale d’architecture et d’urbanisme de Caen-Normandie, le Pavillon organise des ateliers pour enfants.Atelier construction Moments de Vi(ll)e

Mercredi 06 octobre 2021, 10h-12h

Sous la forme d’une maquette à grande échelle, construis des endroits où vivent les humains, les animaux, les plantes… À la plage, en ville, dans la forêt, quels matériaux peux-tu trouver et utiliser ?

À destination du jeune public (4-7 ans), individuels et groupes

En autonomie pendant toute la biennale aux horaires d’ouverture du Pavillon

AGratuit. Places limitées, inscription nécessaire sur helloasso.Le Parlement des enfants, un œil sur demain

Mercredi 06 octobre 2021,14h-16h30

Et si on te donnait la parole pour décider de la ville de demain ? C’est ce que te propose le Parlement des enfants. Que se passerait-il si des animaux habitaient dans ton école ? Si une rivière traversait ta maison ? Si un champ poussait dans le supermarché ? En groupes, puis tous ensemble, jouez à imaginer des propositions pour vivre heureux dans la ville. Et partagez vos idées en réalisant une œuvre collective. Un goûter sera offert aux parlementaires en herbe.

A destination du jeune public (8-13 ans), individuels et groupes.

Un évènement proposé par le Pavillon avec Guillaume Nail, auteur-jeunesse, le CAUE du Calvados et Le Dôme. Programmation Before Turfu Festival.

Gratuit, places limitées, inscription nécessaire sur helloasso.Informations pratiques

Pass sanitaire : à ce jour, il sera demandé. Conditions d’accès et mesures adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Ces ateliers sont programmés dans le cadre de la Biennale d’architecture et d’urbanisme de Caen-Normandie, organisée par Le Pavillon et In-Situ, avec le soutien de la Ville de Caen et de Caen la mer, du 6 au 10 octobre 2021.

Programme complet disponible à télécharger ici.

Dans le cadre de la Biennale d’architecture et d’urbanisme de Caen-Normandie, le Pavillon organise des ateliers pour enfants.

Atelier construction Moments de Vi(ll)e

Mercredi 06 octobre 2021,…

Dans le cadre de la Biennale d’architecture et d’urbanisme de Caen-Normandie, le Pavillon organise des ateliers pour enfants.Atelier construction Moments de Vi(ll)e

Mercredi 06 octobre 2021, 10h-12h

Sous la forme d’une maquette à grande échelle, construis des endroits où vivent les humains, les animaux, les plantes… À la plage, en ville, dans la forêt, quels matériaux peux-tu trouver et utiliser ?

À destination du jeune public (4-7 ans), individuels et groupes

En autonomie pendant toute la biennale aux horaires d’ouverture du Pavillon

AGratuit. Places limitées, inscription nécessaire sur helloasso.Le Parlement des enfants, un œil sur demain

Mercredi 06 octobre 2021,14h-16h30

Et si on te donnait la parole pour décider de la ville de demain ? C’est ce que te propose le Parlement des enfants. Que se passerait-il si des animaux habitaient dans ton école ? Si une rivière traversait ta maison ? Si un champ poussait dans le supermarché ? En groupes, puis tous ensemble, jouez à imaginer des propositions pour vivre heureux dans la ville. Et partagez vos idées en réalisant une œuvre collective. Un goûter sera offert aux parlementaires en herbe.

A destination du jeune public (8-13 ans), individuels et groupes.

Un évènement proposé par le Pavillon avec Guillaume Nail, auteur-jeunesse, le CAUE du Calvados et Le Dôme. Programmation Before Turfu Festival.

Gratuit, places limitées, inscription nécessaire sur helloasso.Informations pratiques

Pass sanitaire : à ce jour, il sera demandé. Conditions d’accès et mesures adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Ces ateliers sont programmés dans le cadre de la Biennale d’architecture et d’urbanisme de Caen-Normandie, organisée par Le Pavillon et In-Situ, avec le soutien de la Ville de Caen et de Caen la mer, du 6 au 10 octobre 2021.

Programme complet disponible à télécharger ici.

dernière mise à jour : 2021-09-16 par