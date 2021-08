Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer Manche, Port-Bail-sur-Mer Arches en Jazz Festival : Concert ENTRE LES TERRES Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Arches en Jazz Festival : Concert ENTRE LES TERRES 2021-09-25 20:00:00 20:00:00 – 2021-09-25 Salle Emile Jeanne ST-LO-D'OURVILLE

Port-Bail-sur-Mer Manche

L'appellation de quartette sans batterie ni percussions décrit à merveille l'univers musical imaginé par 4 créateurs venus d'horizons différents. Il s'agit de François CORNELOUP, Jacky MOLARD, Catherine DELAUNAY et Vincent COUTOIS. La réunion de ces improvisateurs inspirés, s'appuie sur des mélodies issues de musiques traditionnelles diverses. Réservation conseillée auprès de l'Office de Tourisme du Cotentin.

