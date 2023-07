Espace lectures et jeux : Des femmes dans l’Histoire Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île Neuilly-sur-Marne Catégories d’Évènement: Neuilly-sur-Marne

Seine-Saint-Denis Espace lectures et jeux : Des femmes dans l’Histoire Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île Neuilly-sur-Marne, 16 septembre 2023, Neuilly-sur-Marne. Espace lectures et jeux : Des femmes dans l’Histoire 16 et 17 septembre Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île Entrée libre. Didon, Cléopâtre, Arégonde, Raua Ocllo, Ranavalona… mais aussi Gertrude Bell, Alice Guy, Joséphine Baker… ces noms vous sont-ils familiers ? Reines et femmes politiques, femmes de sciences, réalisatrices, artistes, ingénieures etc., elles ont marqué leur époque et la postérité. Venez découvrir quelques grandes figures féminines qui ont marqué l’Histoire grâce à des livres à votre disposition et à un jeu animé par l’équipe de l’archéosite. Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île Avenue Jean-Jaurès – RN 34 93330 Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne 93330 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.seinesaintdenis.fr L’archéosite est situé au cœur du parc. Pour arriver à l’heure aux ateliers, n’oubliez pas de prendre en compte les 15 mn de marche qui le sépare des entrées principales (parking/camping). Ouverture tous les dimanches d’avril à octobre de 14h à 18h. L’archéosite est en accès libre et gratuit, sans réservation. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Neuilly-sur-Marne, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Archéosite - Parc départemental de la Haute-Île Adresse Avenue Jean-Jaurès - RN 34 93330 Neuilly-sur-Marne Ville Neuilly-sur-Marne Departement Seine-Saint-Denis Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Archéosite - Parc départemental de la Haute-Île Neuilly-sur-Marne

Archéosite - Parc départemental de la Haute-Île Neuilly-sur-Marne Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neuilly-sur-marne/