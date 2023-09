Cet évènement est passé Atelier : La terre cuite sous l’œil des céramologues Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île Neuilly-sur-Marne Catégories d’Évènement: Neuilly-sur-Marne

Seine-Saint-Denis Atelier : La terre cuite sous l’œil des céramologues Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île Neuilly-sur-Marne, 16 septembre 2023, Neuilly-sur-Marne. Atelier : La terre cuite sous l’œil des céramologues 16 et 17 septembre Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île Sur inscription. A partir de 6 ans. Le temps d’un atelier devenez céramologues, spécialistes de la céramique. Découvrez comment étudier les tessons et d’autres objets en terre cuite retrouvés lors des fouilles. Triées puis remontées, les céramiques reprendront forme entre vos mains. Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île Avenue Jean-Jaurès – RN 34 93330 Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne 93330 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.seinesaintdenis.fr [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/6415-atelier-ceramologie-a-l-archeosite-de-la-haute-ile.html »}] L’archéosite est situé au cœur du parc. Pour arriver à l’heure aux ateliers, n’oubliez pas de prendre en compte les 15 mn de marche qui le sépare des entrées principales (parking/camping). Ouverture tous les dimanches d’avril à octobre de 14h à 18h. L’archéosite est en accès libre et gratuit, sans réservation. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T14:30:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 Emmanuelle Jacquot © Département de la Seine-Saint-Denis, service du patrimoine culturel Détails Catégories d’Évènement: Neuilly-sur-Marne, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Archéosite - Parc départemental de la Haute-Île Adresse Avenue Jean-Jaurès - RN 34 93330 Neuilly-sur-Marne Ville Neuilly-sur-Marne Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Archéosite - Parc départemental de la Haute-Île Neuilly-sur-Marne latitude longitude 48.8578;2.560334

Archéosite - Parc départemental de la Haute-Île Neuilly-sur-Marne Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neuilly-sur-marne/