Visite guidée du parc de la Haute-Île
16 et 17 septembre
Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île

Sur inscription. Prévoyez des chaussures confortables et un chapeau !

Le parc de la Haute-Île est un parc à remonter le temps ! En effet, de nombreux vestiges archéologiques y ont été mis au jour, témoignant d'une activité humaine qui s'y est déployée depuis près de 10 000 ans. Désormais invisibles, ces traces des occupations préhistoriques, antiques et médiévales racontent une histoire particulièrement riche. Découvrez ce patrimoine historique au cours d'une grande promenade en compagnie d'un.e médiateur.rice en archéologie.

Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île
Avenue Jean-Jaurès – RN 34
93330 Neuilly-sur-Marne
Neuilly-sur-Marne
93330 Seine-Saint-Denis
Île-de-France

L'archéosite est situé au cœur du parc. Pour arriver à l'heure aux ateliers, n'oubliez pas de prendre en compte les 15 mn de marche qui le sépare des entrées principales (parking/camping). Ouverture tous les dimanches d'avril à octobre de 14h à 18h. L'archéosite est en accès libre et gratuit, sans réservation.

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:45:00+02:00

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:45:00+02:00
2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:45:00+02:00

© Département de la Seine-Saint-Denis, Service du patrimoine culturel, Bureau du patrimoine archéologique

