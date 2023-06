Journées Européennes du Patrimoine : circuit animations « Le quotidien des hommes préhistoriques » à l’Archéosite des Fieux Archéosite des Fieux Miers, 16 septembre 2023, Miers.

Miers,Lot

Démonstrations allumage du feu, instruments de musique, initiations au tir au propulseur et à la peinture pariétale. Présentation d’armes de chasse..

2023-09-16 à 14:00:00 ; fin : 2023-09-17 . 6 EUR.

Archéosite des Fieux Route de Carennac

Miers 46500 Lot Occitanie



Demonstrations of fire lighting, musical instruments, initiations to propellant shooting and cave painting. Presentation of hunting weapons.

Demostraciones de encendido de fuego, de instrumentos musicales, de iniciación al tiro con propulsor y de pintura rupestre. Presentación de las armas de caza.

Vorführungen zum Entzünden des Feuers, Musikinstrumente, Einführungen in das Treibladungsschießen und die Höhlenmalerei. Vorführung von Jagdwaffen.

Mise à jour le 2023-06-20 par OTVD – Saint-Céré