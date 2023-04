Découverte du site préhistorique et du « cabinet de Préhistoire » Archéosite des Fieux, 16 septembre 2023, Miers.

Découverte du site préhistorique et du « cabinet de Préhistoire » 16 et 17 septembre Archéosite des Fieux Gratuit. Entrée libre.

Le site des Fieux présente une grotte ornée (peintures et gravures) non accessible (film et photos). Vous découvrirez, devant l’entrée de cette grotte, un aven de 9 mètres de profondeur occupé depuis 80 000 ans. L’Homme de Néandertal en fait une halte de chasse où les animaux tombés par accident sont consommés. Très vite, les troupeaux sont volontairement rabattus vers la cavité, permettant une meilleure exploitation des ressources du gibier. Avec Homo sapiens, le site devient un campement de courte durée où il pratique différentes activités, notamment le traitement des carcasses de bisons, rennes et chevaux chassés à proximité et la taille du silex.

Terminez votre visite par le « cabinet de Préhistoire », espace muséal pédagogique dédié aux grandes thématiques de la Préhistoire.

Archéosite des Fieux Route de Carennac, 46500 Miers Miers 46500 Lot Occitanie http://www.archeositedesfieux.com https://www.facebook.com/archeositedesfieux/ Plongez au cœur de la Préhistoire avec ce site classé au titre des Monuments historiques. L’Archéosite des Fieux compile les traces d’une occupation humaine qui s’étend sur plusieurs dizaines de millénaires. Le site fait l’objet de fouilles archéologiques depuis plus de 30 ans. En 2007 une première phase de travaux a démarré pour le protéger et le valoriser. Aujourd’hui, de multiples actions sont déployées : valorisation du site archéologique et préhistorique, mise en place d’une offre pédagogique et de partenariats avec des structures compétentes. Découvrez cette cavité naturelle utilisée comme piège par les hommes préhistoriques pendant près de 80 000 ans, ornée de peintures et de gravures. Entre Miers et Carennac (D20) – Par la suite, suivre panneaux indicateurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©flintslot