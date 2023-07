Dans les pas de Pierre Ladoué : les trésors du château de Versailles à travers le récit intime de Fred Ladoué Archéosite de Montans Montans, 16 septembre 2023, Montans.

Dans les pas de Pierre Ladoué : les trésors du château de Versailles à travers le récit intime de Fred Ladoué 16 et 17 septembre Archéosite de Montans Gratuit. Entrée libre. Dans la limite des places disponibles.

Dans le salon de Fred : Quand les meubles et les objets racontent l’histoire captivante de Pierre Ladoué, conservateur du château de Versailles.

Au cœur d’un recueil, Pierre Ladoué relate l’épisode marquant de son mandat, entamé au début de la Seconde Guerre mondiale.

Comment cet homme, seul face à la menace de la convoitise nazie, a-t-il réussi à préserver les œuvres que nous admirons encore aujourd’hui ? Dans ce spectacle où se mêlent histoire familiale et grande Histoire, Fred Ladoué se dévoile, amuse, surprend et émeut, avec impertinence et malice.

Archéosite de Montans 33 avenue Élie Rossignol, 81600 Montans Montans 81600 Bois Moisset Tarn Occitanie 05 63 57 59 16 http://archeosite.ted.fr Situé au cœur d’un vignoble millénaire, à 5km de Gaillac, l’archéosite de Montans vous propose un incroyable voyage dans le temps. Découvrez les vestiges archéologiques mis au jour sur le territoire et plongez dans l’époque gallo-romaine au travers de reconstitutions grandeur nature. À 4 km au sud de Gaillac, entre Toulouse (35 minutes) et Albi (20 minutes), sur l’autoroute A68 (sortie 8 l’Isle-sur-Tarn ou sortie 9 Gaillac).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©Cie Volpinex