Visite de l’exposition : « Un bijou de territoire » 16 et 17 septembre Archéosite de Montans Gratuit. Entrée libre.

L’agglomération Gaillac-Graulhet est réputée pour son savoir-faire d’excellence. Gaillac est renommée pour la vigne et le vin, tandis que Graulhet excelle dans le travail du cuir.

Cependant, saviez-vous que notre territoire forme également, avec des techniques de pointe, les futurs bijoutiers et joailliers qui, pour certains, exerceront au sein des maisons de haute joaillerie ?

À l’occasion d’une exposition, les élèves du Lycée Clément de Pémille de Graulhet ont confié leurs plus belles réalisations à l’archéosite. Cette exposition rare et précieuse est véritablement un joyau, avec le musée pour écrin.

Archéosite de Montans 33 avenue Élie Rossignol, 81600 Montans Montans 81600 Bois Moisset Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

