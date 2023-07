À la rencontre de l’essor céramique : l’incroyable parcours d’un village gaulois devenu un centre majeur de production romaine Archéosite de Montans Montans Catégories d’Évènement: Montans

Tarn À la rencontre de l’essor céramique : l’incroyable parcours d’un village gaulois devenu un centre majeur de production romaine Archéosite de Montans Montans, 16 septembre 2023, Montans. À la rencontre de l’essor céramique : l’incroyable parcours d’un village gaulois devenu un centre majeur de production romaine 16 et 17 septembre Archéosite de Montans Gratuit. Entrée libre. Dans la limite des places disponibles. Plongez dans l’histoire fascinante d’un petit village gaulois qui est devenu l’un des principaux centres de production de céramiques de l’Empire romain lors d’une visite captivante. Archéosite de Montans 33 avenue Élie Rossignol, 81600 Montans Montans 81600 Bois Moisset Tarn Occitanie 05 63 57 59 16 http://archeosite.ted.fr Situé au cœur d’un vignoble millénaire, à 5km de Gaillac, l’archéosite de Montans vous propose un incroyable voyage dans le temps. Découvrez les vestiges archéologiques mis au jour sur le territoire et plongez dans l’époque gallo-romaine au travers de reconstitutions grandeur nature. À 4 km au sud de Gaillac, entre Toulouse (35 minutes) et Albi (20 minutes), sur l’autoroute A68 (sortie 8 l’Isle-sur-Tarn ou sortie 9 Gaillac). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

