Visite libre et/ou commentée à la tombée de la nuit Samedi 13 mai, 19h30 Archéosite de Montans Entrée libre et gratuite.

Visite libre de 19h à minuit ; visites commentées (horaires selon affluence). Dès 19h, concert des élèves harpistes du département avec intermèdes musicaux dans les salles d’exposition (19h-19h45).

Archéosite de Montans Avenue Elie Rossignol, 81600 Montans, Tarn, Occitanie, France Montans 81600 Tarn Occitanie 0563575916 http://archeosite.ted.fr A 4 km de Gaillac, l’Archéosite de Montans vous propose un formidable voyage dans le temps. Laissez-vous conter l’incroyable destin de ce petit village gaulois devenu l’un des plus grands centres de production de céramiques de l’empire romain grâce à des pièces archéologiques rares, des reconstitutions grandeur nature et une programmation annuelle riche. Une façon originale et ludique d’expérimenter l’archéologie autrement ! A 4 km de Gaillac, entre Toulouse (40 min) et Albi (20 min). Autoroute A 68 sortie 8 (Lisle-sur-Tarn) ou sortie 9 (Gaillac). Accessible aux personnes à mobilité réduite. Parking à proximité.

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

© Archéosite