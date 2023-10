Concert et spectacle musical à la tombée de la nuit Archéosite de Montans Montans, 13 mai 2023, Montans.

Concert et spectacle musical à la tombée de la nuit Samedi 13 mai, 19h00 Archéosite de Montans Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

>> 19h : ? En ouverture de la soirée, l’Archéosite accueille la classe de harpe du Conservatoire de musique et de danse du Tarn et de l’école de musique municipale de Rabastens (concert des élèves)

>> 21h00 : ?Spectacle « Le Fantôme de Ménandre » par la Cie SKALD

Une nuit, une nuit sans âge. Des ténèbres déchirées par la lumière blafarde de la pleine lune. Au coeur de la scène, une vieille femme accomplit un rituel mystique. Elle tente de rentrer en contact avec le poète Ménandre, mort depuis peu. Elle, c’est son ancienne amante… alors autant dire qu’elle en a des comptes à régler avec lui ! Mais voilà, un grincheux ivrogne surgit. Et tandis que la vieille courtisane se cache, de peur d’être arrêtée pour sorcellerie, la stèle s’anime et le fantôme de Ménandre prend la parole. Une comédie drôle, emplie de musique, de chants, de pantomime et d’une fine et édifiante ironie !

« Le fantôme de Ménandre » par la Cie Skald (durée env. 50’) – Tout public – spectacle suivi d’un échange avec les artistes.

Archéosite de Montans Avenue Elie Rossignol, 81600 Montans, Tarn, Occitanie, France Montans 81600 Tarn Occitanie 0563575916 http://archeosite.ted.fr A 4 km de Gaillac, l’Archéosite de Montans vous propose un formidable voyage dans le temps. Laissez-vous conter l’incroyable destin de ce petit village gaulois devenu l’un des plus grands centres de production de céramiques de l’empire romain grâce à des pièces archéologiques rares, des reconstitutions grandeur nature et une programmation annuelle riche. Une façon originale et ludique d’expérimenter l’archéologie autrement ! A 4 km de Gaillac, entre Toulouse (40 min) et Albi (20 min). Autoroute A 68 sortie 8 (Lisle-sur-Tarn) ou sortie 9 (Gaillac). Accessible aux personnes à mobilité réduite. Parking à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

© Skald