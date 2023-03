Quand art et artisanat s’entremêlent ! Archéosite de Montans Montans Catégories d’Évènement: Montans

Tarn

Quand art et artisanat s’entremêlent ! Archéosite de Montans, 1 avril 2023, Montans. Quand art et artisanat s’entremêlent ! 1 et 2 avril Archéosite de Montans Quand art et artisanat s’entremêlent ! Parce qu’il est tout aussi important de savoir faire que de faire savoir, l’Archéosite donne la parole aux artisans et artistes du territoire et vous invite à découvrir quelques-uns de leurs secrets. Quand l’intelligence de la main rejoint la précision du geste, quand l’excellence se dévoile et se partage, l’émerveillement n’est jamais très loin… et cela tombe bien puisque le temps d’un week-end, ils seront réunis à l’Archéosite ! Archéosite de Montans Montans – 81600 Montans 81600 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Archeosite.Montans/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.gaillac-graulhet.fr/se-divertir/larcheosite-de-montans »}, {« type »: « email », « value »: « archeosite@gaillac-graulhet.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0563575916 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 céramique orfèvrerie-bijouterie @dnmadebijou

Détails Catégories d’Évènement: Montans, Tarn Autres Lieu Archéosite de Montans Adresse Montans - 81600 Ville Montans Departement Tarn Lieu Ville Archéosite de Montans Montans

Archéosite de Montans Montans Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montans/

Quand art et artisanat s’entremêlent ! Archéosite de Montans 2023-04-01 was last modified: by Quand art et artisanat s’entremêlent ! Archéosite de Montans Archéosite de Montans 1 avril 2023 Archéosite de Montans Montans Montans

Montans Tarn