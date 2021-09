Luxeuil-les-Bains Espace Frichet - Galerie des Arts Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Archéo’quiz Espace Frichet – Galerie des Arts Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Saône

Luxeuil-les-Bains

Archéo’quiz Espace Frichet – Galerie des Arts, 18 septembre 2021, Luxeuil-les-Bains. Archéo’quiz

Espace Frichet – Galerie des Arts, le samedi 18 septembre à 18:00

Venez tester vos connaissances sur l’archéologie et les découvertes de Luxeuil-les-Bains grâce à un quizz interactif ! Challengez vos proches pour un moment ludique. Oserez-vous relever le défi ? Espace Frichet – Galerie des Arts 1 Avenue des Thermes 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T19:00:00

