Cette exposition réalisée par le CAUE du Tarn permet de porter un regard, de découvrir ou redécouvrir le patrimoine tarnais à travers la variété des matériaux de construction et leur mise en œuvre. L'argile bien sûr, avec la brique si emblématique des villes de la plaine du Tarn, de l'Agout ou du Dadou, est aussi utilisée dans l'architecture de terre crue, moins connue, et se décline sous plusieurs formes, du pisé à l'adobe.

Les maisons en pan-de-bois traduisent une exploitation des forêts locales pour le bois d’œuvre.

La pierre, enfin, varie selon la nature des socles rocheux et la technique de la taille. Le schiste est utilisé pour le gros-œuvre, dans l'architecture de moyenne montagne. Le calcaire, aux teintes claires, égaye les constructions des coteaux et douces collines.

