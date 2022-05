Archéo’numérique Margerides Margerides MargeridesMargerides Catégories d’évènement: Corrèze

De 15h à 20h à la salle des fêtes

De 15h à 17h30 : démonstration des outils numériques. A 16h : visite du site archéologique et de 17h30 à 19h30 : conférence animée

Gratuit Et si le numérique nous aidait à comprendre notre passé ? Des objets archéologiques qui apparaissent en hologramme, une balade dans un site antique reconstitué en 3D

et réalité virtuelle, une présentation des outils numériques aujourd’hui utilisés par les archéologues… rendez-vous tout l’après-midi et en début de soirée à Margerides,

tout près du site antique des Pièces Grandes, pour explorer cet étonnant dialogue entre nouvelles technologies et vestiges du passé ! De 15h à 20h à la salle des fêtes

