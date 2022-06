Archeonovi, création chorale Marseille 7e Arrondissement, 2 juin 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Archeonovi, création chorale Théâtre Silvain Chemin du Pont Marseille 7e Arrondissement

2022-06-02 – 2022-06-02 Théâtre Silvain Chemin du Pont

Marseille 7e Arrondissement 13007

Quatre chorales de collèges marseillais et des musiciens professionnels

se sont lancés dans un projet homérique ! Créer un spectacle pop-rock

autour de la mythologie grecque (Télémaque) et du héros romanesque

Percy Jackson. Tous deux ont en commun la recherche de leur père,

Ulysse pour l’un, Poséidon pour l’autre.



Le spectacle se compose de 15 chansons à deux voix, parfois en grec

ancien !



Avec les collèges Anatole France, Coin-Joli, Les Bartavelles et Pierre Puget.

Création musicale et orchestration : David Richard

Texte : Marie-Clotilde Demodocaz et… Homère

Récitant enfant : Sandro Piol

Rendez-vous au Théâtre Silvain pour Archeonovi, création chorale, jeudi 2 juin.

https://www.facebook.com/theatresilvain

Théâtre Silvain Chemin du Pont Marseille 7e Arrondissement

