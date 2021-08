La Rochelle Tour de la Lanterne Charente-Maritime, La Rochelle Archéologue d’un jour, visite ludique de la tour de la Lanterne Tour de la Lanterne La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

### Archéologue d’un jour est une visite ludique à destination des classes de Grande section jusqu’au CE2. Cette visite ludique est l’occasion pour les élèves d’appréhender l’histoire de leur ville et de leur pays à travers la « petite » histoire d’une tour. Les élèves seront les assistants d’un archéologue en mission dans la tour de la Lanterne. Grâce à l’observation des éléments d’architecture de la tour, à l’évocation de sa construction et à la qualité de conservation des espaces, ils découvriront de nombreuses facettes de la vie quotidienne en fonction des usages successifs du monument, du Moyen Âge à nos jours (résidence, phare,prison…).

Gratuit. Uniquement pour un groupe scolaire (Grande section au CE2), 30 élèves maximum, respect des consignes et obligations sanitaires en vigueur le jour de la visite.

Archéologue d'un jour est une visite ludique à destination des classes de Grande section jusqu'au CE2. Tour de la Lanterne rue sur les murs, 17000 La Rochelle

