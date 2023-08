Flânerie botanique : balade nature en occitan Archeologie et Paysage Uzerche, 17 septembre 2023, Uzerche.

Flânerie botanique : balade nature en occitan Dimanche 17 septembre, 10h00 Archeologie et Paysage Participation libre. Sur inscription. Le rendez-vous est fixé à 10h devant la passerelle du quartier de la Papeterie à Uzerche.

Flânerie botanique pour découvrir les plantes et les arbres des bords de la Vézère. L’association Archéologie et Paysage vous propose une flânerie botanique afin de découvrir les plantes et les arbres qui peuplent les abords de la Vézère. Le départ se fera depuis la Papeterie à Uzerche.

Venez les reconnaître et écouter les histoires racontées par Dominique Decomps en occitan et en français.

Archeologie et Paysage allée de la papeterie 19140 Uzerche Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « archeologie.paysage@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 55 73 26 07 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

©Jean-François Amelot