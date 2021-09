Saint-Nazaire Tumulus de dissignac Loire-Atlantique, Saint-Nazaire Archéologie et Mégalithisme à Saint-Nazaire : Le tumulus de Dissignac Tumulus de dissignac Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Archéologie et Mégalithisme à Saint-Nazaire : Le tumulus de Dissignac Tumulus de dissignac, 19 septembre 2021, Saint-Nazaire. Archéologie et Mégalithisme à Saint-Nazaire : Le tumulus de Dissignac

le dimanche 19 septembre à Tumulus de dissignac

Édifié par les sociétés du Néolithique vers 4 300 avant notre ère, ce monument inscrit aux Monuments Historique est un des sites mégalithiques les mieux conservés de la région. Rarement ouvert à la visite, venez le découvrir et marcher dans les pas des premiers agriculteurs sédentaires. Au travers, d’une rétrospective photographique vous pourrez plonger dans 10 années de recherches archéologiques de la fouille à la restauration du tumulus de Dissignac. Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour ces Journées Européennes du Patrimoine 2021.

Sans réservation. Visite guidée par groupe de 12 personnes toutes les 20 minutes. Réservation conseillée. Non accessible aux personnes à mobilité réduite. A partir de 5 ans. dernier départ de visite à 17 h.

Ce monument mégalithique est devenu un site incontournable du patrimoine local. Une de ses chambres funéraires abrite un trésor caché ! Tumulus de dissignac Route de Dissignac, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire Loire-Atlantique

