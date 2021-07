Nevers Palais Ducal de Nevers Nevers, Nièvre Archéologie du Palais ducal Palais Ducal de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Palais Ducal de Nevers, le vendredi 9 juillet à 17:30

Saviez-vous que ce château, construit au 15e siècle, enchâssait des vestiges beaucoup plus anciens et que la datation de la charpente, en 2001, a mis fin à une longue querelle entre érudits locaux ? Vous le découvrirez au cours de cette visite qui vous conduira des sous-sols jusqu’au plus haut du Palais !

7€/3,5€ – Sur inscription

2021-07-09T17:30:00 2021-07-09T18:45:00

