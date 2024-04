ArchéoJuraSites Chaux-des-Crotenay, mardi 30 juillet 2024.

Suite à sa lecture attentive des textes de Jules César et de fouilles réalisées dans les secteurs de Crans, Syam et Chaux-des-Crotenay, le grand archéologue André Berthier a identifié des murs à gros appareil, de nombreuses pierres énigmatiques ainsi que des milliers de vestiges témoignant d’une importante occupation protohistorique, gallo-romaine et médiévale.

Du 15 juillet au 15 août, l’association ArchéoJuraSites organise, sur les lieux, des excursions à la journée, les mardis et vendredis à partir de 9h30. Prévoir la journée complète, des bonnes chaussures de marche et son pique-nique.

Réservation obligatoire.

En parallèle, une exposition permanente a été mise en place au cœur du village de Chaux-des-Crotenay, afin de valoriser cet étonnant patrimoine. Du 15 juillet au 15 août, l’exposition est ouverte les mercredis de 14h à 17h30. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-30 09:30:00

fin : 2024-07-30 17:00:00

Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté

