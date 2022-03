Archéofutur Mont-Notre-Dame – Atelier gratuit et tout public Mont-Notre-Dame Mont-Notre-Dame Catégories d’évènement: Aisne

Archéofutur Mont-Notre-Dame – Atelier gratuit et tout public Mont-Notre-Dame, 11 avril 2022, Mont-Notre-Dame.

2022-04-11 13:00:00 – 2022-04-15 18:00:00

Mont-Notre-Dame Aisne Mont-Notre-Dame L’Office de tourisme du Val de l’Aisne vous propose un atelier gratuit et tout public sur inscription.

A faire en famille. Pendant 5 jours, du 11 au 15 avril, de 13h à 18h, rencontre avec un archéologue et ateliers de créations artistiques avec Les canailles et Benjamin Decle : papiers découpés, création en volume, street art. L’Office de tourisme du Val de l’Aisne vous propose un atelier gratuit et tout public sur inscription.

fortdeconde@cc-valdeaisne.fr +33 3 23 54 05 81

A faire en famille. Pendant 5 jours, du 11 au 15 avril, de 13h à 18h, rencontre avec un archéologue et ateliers de créations artistiques avec Les canailles et Benjamin Decle : papiers découpés, création en volume, street art. OT Val de l’Aisne

