Hérault L’office de Tourisme de Pézenas et le service archéologique de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée vous invitent à découvrir le dispositif Archéodyssée : un projet de valorisation numérique des sites archéologiques et les films sur les dynamiques de peuplement du territoire. Le territoire de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée connaît une occupation du sol extrêmement riche couvrant une large période qui s’étend de la préhistoire au moyen-âge. La plupart des sites ne sont pas visibles car, dans la majorité des cas, ils ont été recouverts. Les nombreux chercheurs professionnels ou amateurs qui ont travaillé sur ce territoire, ont amélioré la compréhension historique de ce dernier.

De la sédentarisation à la constitution de nos villages, les modes de vie, les activités, le commerce et les échanges ont pu être mis en exergue. Les données recueillies sont connues du monde scientifique mais un peu moins par le public.

Pour remédier à cela, les élus de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée ont choisi d’utiliser la valorisation numérique. Ainsi, depuis deux ans, des sites emblématiques du territoire sont mis en valeur au travers du projet Archéodyssée.

De plus, des vidéos présentant les dynamiques de peuplement de notre territoire ont également été réalisées. Gratuit et sur inscription auprès du service archéologique

L'office de Tourisme de Pézenas et le service archéologique de la Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée vous invitent à découvrir le dispositif Archéodyssée : un projet de valorisation numérique des sites archéologiques et les films sur les dynamiques de peuplement du territoire

