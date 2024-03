Archéocapsule Homo athleticus Archéologie et sport Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement, mardi 11 juin 2024.

Archéocapsule Homo athleticus Archéologie et sport Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Retrouvez l’exposition « Archéocapsule Homo athleticus Archéologie et sport » du 11 juin au 1er septembre.

Depuis quand les humains font-ils du sport ? Et d’ailleurs, qu’entend-on par là ? Si l’on considère les disciplines sportives encadrées par un règlement, nécessitant des entraînements, et donnant lieu à des compétitions pacifiques, c’est plutôt récent trois petits millénaires seulement.



On pense bien sûr aux premiers Jeux organisés à Olympie en 776 av. J.-C., qui se perpétuent de nos jours. Mais si l’on élargit la notion de sport à l’activité physique, elle est beaucoup plus ancienne. Dès la Préhistoire, les humains ont eu mille raisons d’activer leurs corps pour survivre, chasser, se battre, entretenir leur forme, se donner en spectacle, s’amuser… Les vestiges archéologiques en témoignent. Se croisent alors, autour de l’activité physique, des enjeux sociaux et culturels mais aussi politiques, économiques… Le sport devient, grâce à l’archéologie, une clé de lecture des sociétés sur le temps long.



Exposition conçue par l’INRAP.

[Salle d’embarquement]





► Afin d’être certain(e) de pouvoir bénéficier de la visite complète de toutes nos salles d’exposition, nous vous invitons à contacter le Musée avant votre visite.



► Le Musée d’Histoire de Marseille dispose d’un centre de documentation.

Uniquement sur rendez-vous par mail documentation-mhm@marseille.fr et au 04 91 55 36 20.



► Toutes les visites et activités autour de l’exposition sont disponibles sur le site musees.marseille.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-11

fin : 2024-09-01

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Archéocapsule Homo athleticus Archéologie et sport Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-26 par Ville de Marseille