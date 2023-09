Exposition archéologique à Touquin : 80 000 ans d’Histoire ARCHÉO-SAT77 Touquin, 16 septembre 2023, Touquin.

Exposition archéologique à Touquin : 80 000 ans d’Histoire 16 et 17 septembre ARCHÉO-SAT77 Entrée libre.

Le centre archéologique et patrimonial ARCHÉO-SAT77 présente un panorama de l’histoire d’un territoire depuis le Paléolithique jusqu’à l’époque moderne : plus de 25 ans de fouilles et de prospections par la Société Archéologique de Touquin. L’exposition propose des collections d’artefacts locaux, des éléments de mammouths, la nécropole mérovingienne et ses deux sarcophages.

En fin d’année, la salle d’exposition fera peau neuve pour 2024 : ces Journées européennes du patrimoine sont la dernière occasion de revoir la muséographie initiale, créée en 2019.

Enfants de 6 à 11 ans : livrets-jeux de visite.

ARCHÉO-SAT77 12 rue du Commerce 77131 Touquin Touquin 77131 Seine-et-Marne Île-de-France http://www.sat77-archeologie.fr/ https://www.facebook.com/SATSocietearcheologiquedeTouquin77/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Société Archéologique de Touquin