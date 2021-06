Archéo-rando Villard-de-Lans, 30 juin 2021-30 juin 2021, Villard-de-Lans. Archéo-rando 2021-06-30 09:30:00 – 2021-06-30 Place de la Libération Maison du Patrimoine

Villard-de-Lans Isère en lien avec la conférence de la veille, R. Picavet vous emmène sur les sites préhistoriques de plein air. +33 4 76 95 17 31 dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Villard-de-Lans Étiquettes évènement : Autres Lieu Villard-de-Lans Adresse Place de la Libération Maison du Patrimoine Ville Villard-de-Lans lieuville 45.07076#5.55154