Dans le cadre de la 38e édition des Journées européennes du patrimoine, qui se déroulera les 18 et 19 septembre prochains, l’association Pent’Art Expression quitte le circuit habituellement emprunté lors de ses Rando Culture précédentes pour entrainer son public à la découverte des hameaux perdus de Penta au gré d’une archéo-rando autour du seul village de Corse classé “Site pittoresque”… Il existe en effet une tradition orale encore vivace qui garde le souvenir de l’existence de petits habitats dispersés autour du village perché actuel et qui, chacun, aurait porté le nom des chapelles médiévales qui les desservaient. Ainsi, San Culombanu, San Quilgu, Sant’Andria et San Michele, auxquels ladite tradition rajoute Saghjapicu, formaient 5 hameaux que durent abandonner leurs habitants respectifs du fait de raids d’envahisseurs. Pour se mettre à l’abri de ces incursions, ils se regroupèrent et choisirent de s’implanter sur un site naturellement défensif. Ils décidèrent également que l’endroit prendrait le nom de “Penta” en souvenir des 5 hameaux dont la population du nouveau village était originaire… La suite de l’histoire sera racontée chemin faisant ! Le départ est prévu le dimanche 19 septembre sur la place du village de Penta à 9h. Guidés par Stéphane Orsini, les participants chemineront d’abord le long du Carrughju, la rue centrale, pour suivre ensuite, grâce aux sentiers du trail de la Casinca mis en place et entretenus par l’association locale “I Chjassi Antichi”, une boucle relativement facile de près de 2 km qui les ramènera, au bout d’environ 2h30 de visite, à leur point de départ. Plusieurs étapes seront effectuées le long de ce parcours conté afin de profiter des panoramas qu’il offre aussi bien sur la plaine de la Casinca et la Tyrrhénienne que sur Penta et certains des villages environnants qui se sont formés au Moyen-âge pour les mêmes raisons et selon un processus similaire de concentration et de perchement de l’habitat. Les organisateurs recommandent aux participants d’emporter avec eux de quoi boire, d’être équipés pour se prémunir du soleil et, surtout, d’être bien chaussés !

