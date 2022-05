ARCHEO LOGIS – 9/11 ans le logis du pin, 10 juillet 2022, La Martre.

ARCHEO LOGIS – 9/11 ans

du dimanche 10 juillet au samedi 16 juillet à le logis du pin

PROGRAMME : descriptif détaillé sur [www.odelevasion.fr](http://www.odelevasion.fr) ARCHEOLOGIE : monte ton campement de fouilles, trouve des fossiles, d’anciennes reliques ou encore un trésor mystique ! Apprends comment fouiller le sol en préservant son intégrité pour ne pas polluer le site ; découvre comment faire un moulage de l’objet déniché en utilisant du plâtre ou du silicone et de la résine. Puis fabrique ton Diorama et ta carte au trésor ! PARCOURS COMMANDO : ce challenge t’aidera à devenir plus agile et à échapper à tous les dangers de la vie d’un aventurier ! Entre course contre la montre et parcours d’obstacles, tu apprendras à te surpasser pour remporter tous les défis. CHASSE AU TRESOR : il te faudra faire preuve avec ton équipe de courage et de ruse pour trouver la relique maudite. Tu pourras utiliser les connaissances acquises lors de cette semaine épique pour venir à bout des énigmes et des épreuves. SOIREE CINE Transport : les arrivées et départs des séjours s’effectuent en bus de tourisme jusqu’au centre de vacances de la Martre ou de Vars et auront lieux au départ de plusieurs villes du Var. Pour les activités prévues durant le séjour, en dehors des activités accessibles à pied ou à vélo, les déplacements se font en bus ou minibus. Accompagnants 1 directeur + 1 animateur pour 10 à 12 enfants. Hébergement : selon la période, hébergement en tentes de 6 places avec lits (sauf pour les séjours 4/5 ans) ou dans le bâtiment ‘La Clairière’. Ce dernier comprend 104 couchages et se compose de chambres de 5 à 8 lits avec rangement et éclairage, sanitaires collectifs et douches individuelles. Des chambres animateurs/trices se trouvent à proximité pour encadrer les groupes d’enfants. Linge de lit fourni.

725 €

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

le logis du pin la martre La Martre Var



