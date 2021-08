Saint-Benoît-du-Sault Prieuré Saint-Benoît - Église Abbatiale Indre, Saint-Benoît-du-Sault Archéo-balade Prieuré Saint-Benoît – Église Abbatiale Saint-Benoît-du-Sault Catégories d’évènement: Indre

Saint-Benoît-du-Sault

Archéo-balade Prieuré Saint-Benoît – Église Abbatiale, 18 septembre 2021, Saint-Benoît-du-Sault. Archéo-balade

le samedi 18 septembre à Prieuré Saint-Benoît – Église Abbatiale Rendez-vous sur le parvis de l’église

Présentation des résultats du diagnostic archéologique réalisé en 2020. Les archéologues de l’Inrap évoqueront avec vous les origines de la ville médiévale et son développement. Prieuré Saint-Benoît – Église Abbatiale Place de l’Église 36170 Saint-Benoît-du-Sault Saint-Benoît-du-Sault Indre

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00

