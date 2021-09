Archéo-balade : le site mérovingien de Mesmont Mesmont, 18 septembre 2021, Mesmont.

Archéo-balade : le site mérovingien de Mesmont 2021-09-18 – 2021-09-18

Mesmont Côte-d’Or

EUR 0 0 En compagnie d’un archéologue, laissez-vous guider jusqu’aux vestiges médiévaux de “la Montagne de Saint-Laurent” et venez découvrir les résultats des dernières recherches archéologiques

Le samedi 18 septembre à 14h30 et 16h30

Visite limitée à 20 personnes

Balade d’1h nécessitant une bonne condition physique et des chaussures adaptées

Animaux interdits

Rendez-vous sur le parking à proximité du cimetière sur la Montagne de Saint-Laurent

Réservation auprès de l’office de tourisme au 03 80 33 33 59 – office.tourisme@ouche-montagne.fr

dernière mise à jour : 2021-09-10 par