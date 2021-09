Châteaubleau Site archéologique gallo-romain Châteaubleau, Seine-et-Marne Archéo-balade et reconstitution en réalité virtuelle Site archéologique gallo-romain Châteaubleau Catégories d’évènement: Châteaubleau

Seine-et-Marne

Archéo-balade et reconstitution en réalité virtuelle Site archéologique gallo-romain, 18 septembre 2021, Châteaubleau. Archéo-balade et reconstitution en réalité virtuelle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Site archéologique gallo-romain

L’association la Riobé et la Communauté de communes de la Brie Nangissienne vous donnent rendez-vous pour découvrir le village de Châteaubleau au moment de son apogée : l’antiquité Gallo-romaine. L’occasion de visiter le théâtre, le sanctuaire de source et de passer sur le lieu où se trouvait le grand ensemble cultuel central. Il sera possible d’accompagner la visite commentée par les bénévoles, par l’utilisation de lunettes 3D afin de vivre en reconstitution virtuelle les points d’intérêts le long de l’archéo-balade. Pour cela, il suffit de télécharger l’application gratuite Legendr sur votre smartphone (disponible sur Android et IOS). Sur place, vous pourrez vous doter de lunettes 3D (2€) et d ’un kit de souvenirs (5€).

Option : achat des lunettes 3D pour 2€ et d’un kit souvenir pour 5€.

Les bénévoles de l’association vous accompagnent dans une archéo-balade qui vous mènera sur les sites emblématiques du village tels que le théâtre ou le sanctuaire de source. Site archéologique gallo-romain 2 rue de l’Église 77370 Châteaubleau Châteaubleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châteaubleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Site archéologique gallo-romain Adresse 2 rue de l'Église 77370 Châteaubleau Ville Châteaubleau lieuville Site archéologique gallo-romain Châteaubleau