Escape game : panique à Saint-Rieul Samedi 16 septembre, 14h00 Archéa, musée d’archéologie en pays de France Âge minimum : 12 ans. Jauge très limitée, inscription impérative auprès de l’accueil du musée.

Mais que se passe-t-il à la tour Saint-Rieul ? Alors que l’équipe du musée est en plein montage d’exposition, des phénomènes inexpliqués viennent leur mettre des bâtons dans les roues. ARCHÉA propose un jeu d’évasion grandeur nature.

Archéa, musée d’archéologie en pays de France 56 rue de Paris 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 09 01 02 http://archea.roissypaysdefrance.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0134090102 »}] Dans un bâtiment contemporain, le musée invite à découvrir l’archéologie et l’histoire à travers les nombreuses collections archéologiques, de la Préhistoire au XVIIIe siècle, découvertes dans le Pays de France. Vidéos, maquettes, parcours tactiles aident à mieux comprendre cette histoire. Parkings à 100 m au niveau de la Mairie et de la Poste.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

JY Lacôte / ARCHÉA