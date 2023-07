Visites guidées du musée ARCHÉA Archéa, musée d’archéologie en pays de France Louvres Catégories d’Évènement: Louvres

Visites guidées du musée ARCHÉA 16 et 17 septembre Archéa, musée d'archéologie en pays de France Des visites pour (re)découvrir l'histoire du Pays de France à travers près de 800 objets archéologiques. Visite guidée ouverte à toute la famille en compagnie d'un médiateur d'ARCHÉA. Des livrets-jeux sont mis à disposition des enfants. Départs de visites réguliers en fonction de l'affluence.

Visites organisées en partenariat avec l'agglomération Roissy Pays de France. Archéa, musée d'archéologie en pays de France 56 rue de Paris 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d'Oise Île-de-France 01 34 09 01 02 http://archea.roissypaysdefrance.fr/ Dans un bâtiment contemporain, le musée invite à découvrir l'archéologie et l'histoire à travers les nombreuses collections archéologiques, de la Préhistoire au XVIIIe siècle, découvertes dans le Pays de France. Vidéos, maquettes, parcours tactiles aident à mieux comprendre cette histoire. Parkings à 100 m au niveau de la Mairie et de la Poste.

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

