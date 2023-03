Visite de l’exposition temporaire « Patrimoines à la carte, à la découverte de Roissy Pays de France » Archéa, archéologie en pays de France, 13 mai 2023, Louvres.

Le musée ARCHÉA, situé au cœur de l’agglomération Roissy Pays de France, propose une exposition qui ambitionne d’aborder toutes les formes de patrimoine témoins de l’histoire séculaire du Pays de France. Elle a pour objectif de nous sensibiliser à la notion de patrimoine, son histoire, ses modes de protection et l’élargissement de cette appellation à travers le temps. Cette exposition esquisse l’étendue et la diversité des patrimoines encore en place et de ceux qui émergent sur le territoire de l’agglomération.

Des dispositifs ludiques et interactifs pour petits et grands rythment l’exposition : construction de maquettes, découverte d’hologrammes de lieux patrimoniaux insolites et emblématiques, borne à selfies, etc. Une grande carte au sol vous permettra de vous promener pour découvrir les principaux éléments patrimoniaux du Pays de France.

Des visites guidées de l’exposition seront proposées régulièrement tout au long de la soirée.

Un livret-jeu adapté pour les enfants est à disposition.

https://archea.roissypaysdefrance.fr/expositions/expositions-temporaires/patrimoines-a-la-carte-a-la-decouverte-de-roissy-pays-de-france

Au sein d'un bâtiment contemporain, ARCHÉA propose de faire découvrir l'histoire de notre territoire à travers le résultat des recherches archéologiques menées depuis 30 ans. Près de 750 objets issus de 87 sites archéologiques présents dans les collections du musée sont présentés au sein d'une exposition permanente vivante et interactive. Bornes vidéo, projections numériques, reconstitutions, éléments à manipuler et maquettes aident à mieux saisir cette histoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

