La fête du lac du Tolerme Arche du Tolerme Sénaillac-Latronquière, 14 juillet 2023, Sénaillac-Latronquière.

Sénaillac-Latronquière,Lot

L’Association TOLERME NATURE organise un rassemblement festif, informatif et revendicatif sous l’arche du Tolerme pour manifester notre attachement au lac, à la ressource en eau, à l’environnement et préserver les espaces publics.

Dress code bleu et blanc..

2023-07-14 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-14 20:00:00. EUR.

Arche du Tolerme

Sénaillac-Latronquière 46210 Lot Occitanie



The TOLERME NATURE association is organizing a festive, informative and protest rally under the Tolerme arch to demonstrate our attachment to the lake, water resources and the environment, and to preserve public spaces.

Dress code blue and white.

La asociación TOLERME NATURE organiza una concentración festiva, informativa y reivindicativa bajo el arco de Tolerme para demostrar nuestro apego al lago, a los recursos hídricos y al medio ambiente, y para preservar los espacios públicos.

Código de vestimenta azul y blanco.

Der Verein TOLERME NATURE organisiert eine festliche, informative und fordernde Versammlung unter dem Tolerme-Bogen, um unsere Verbundenheit mit dem See, der Wasserressource und der Umwelt zu demonstrieren und die öffentlichen Räume zu bewahren.

Dresscode blau-weiß.

Mise à jour le 2023-06-25 par OT Figeac