Antipodes – Prendre de la hauteur Arche des cimes, centre d’interprétation et de connaissance de la nature Ristolas, 14 août 2023, Ristolas.

Antipodes – Prendre de la hauteur 14 août – 6 octobre Arche des cimes, centre d’interprétation et de connaissance de la nature

Pendant cette résidence, la compagnie Antipodes souhaite prolonger les liens déjà tissés avec les structures et les habitant.es du Guillestrois-Queyras.

Elle développera un projet en partenariat avec le Parc Régional du Queyras et l’éco-musée de l’ »Arche des Cimes » à Ristolas, pour tourner une vidéo-danse avec les enfants du Centre de loisirs de Guillestre et des familles queyrassines. Une vidéo moderne, et néanmoins poétique.

Le but de cette initiative est de sensibiliser enfants et adultes aux problèmes environnementaux et de les encourager à adopter des comportements plus durables en faisant appel à leur sensibilité et leur imagination. Les enfants et leurs familles sont invités à participer à ce projet en apportant leur créativité et leur enthousiasme pour faire une différence positive dans le monde.

Ils travailleront ensemble pour créer une vidéo sensible qui sera présentée dans cette première salle du Musée de l’Arche des Cimes.

La vidéo sera tournée dans un environnement naturel, avec des paysages extraordinaires du Queyras. Les enfants et leurs familles auront la chance de prendre le temps d’admirer la beauté de la nature tout en apprenant l’importance de sa conservation.

Nous proposons aux enfants et aux familles de s’approprier le message écologique du musée pour en donner une lecture chorégraphique dans l’espace.

Une façon d’apprivoiser son environnement, de le comprendre et le faire comprendre différemment.

Notre proposition s’articule en trois temps :

Une visite guidée du musée et du sentier pédestre d’interprétation avec un guide du Parc.

Des ateliers d’écriture littéraire, chorégraphique et cinématographique

La réalisation de la vidéo.

Cette vidéo sera diffusée dans le musée lors d’un moment artistique et convivial avec les artistes de la Compagnie Antipodes.

Cette vidéo intégrera ensuite la muséographie.

Arche des cimes, centre d’interprétation et de connaissance de la nature le village 05350 Ristolas Ristolas 05350 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 46 86 29 http://www.patrimonio.monviso.eu Découvrez les richesses de cette haute vallée des Alpes du sud où des espèces d’une incroyable diversité se « seraient échouées » au fil des millions d’années.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-14T09:00:00+02:00 – 2023-08-14T12:00:00+02:00

2023-10-06T09:00:00+02:00 – 2023-10-06T12:00:00+02:00

©Estelle Magnan