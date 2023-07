CROSS OUEST-FRANCE PAYS DE LA LOIRE Arche de la Nature Le Mans, 19 janvier 2024, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

Le cross Ouest-France-Pays de la Loire est devenu le cross n° 1 en France et classé dans le top 3 des plus grands cross européens..

2024-01-19 fin : 2024-01-21 . .

Arche de la Nature Bois de l’Epau

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



The Ouest-France-Pays de la Loire cross has become the number one cross in France and is ranked in the top 3 of the biggest European crosses.

El cruce de Ouest-France-Pays de la Loire se ha convertido en el número uno de Francia y se sitúa en el top 3 de los mayores cruces europeos.

Der Ouest-France-Pays de la Loire-Crosslauf wurde zum Crosslauf Nr. 1 in Frankreich und rangiert unter den Top 3 der größten europäischen Crossläufe.

