CHASSE A L’OEUF Arche de la Nature Changé, dimanche 31 mars 2024.

Changé Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 14:00:00

fin : 2024-03-31 18:00:00

Les enfants ont rendez-vous sur la grande plaine de jeux et dans les bois de l’Arche. Les lapins de Pâques invitent les enfants à venir ramasser des œufs dans les bois.

Chaque année, la chasse à l’œuf est le rendez-vous incontournable des enfants (2 à 10 ans) . Un parcours d’orientation invitera les adolescents à chercher de grands œufs dans les arbres.

Les plus grands pourront déguster et acheter des chocolats dans le village.

Le groupe des Poussins Phoniques interprétera son nouveau spectacle « Deux poussins égalent trois », avec des chansons qui « décoiffent les plumages et activent les méninges ».

Le centre Le Kaléidoscope et les clowns de la Compagnie Les ailes du rire feront participer le public à de nombreuses activités. L’animation maquillage, les grands jeux en bois, l’atelier chocolat et d’autres activités nature raviront les enfants.

Arche de la Nature Maison de la forêt

Changé 72560 Sarthe Pays de la Loire



