Balade urbaine « Nanterre/s » par le Voyage Métropolitain Arche de la Défense Puteaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Puteaux Balade urbaine « Nanterre/s » par le Voyage Métropolitain Arche de la Défense Puteaux, 14 octobre 2023, Puteaux. Balade urbaine « Nanterre/s » par le Voyage Métropolitain Samedi 14 octobre, 09h00 Arche de la Défense Entrée libre De 9h à 21h

Balade urbaine « Nanterre/s » par le Voyage Métropolitain

en collaboration avec la Ferme du bonheur Itinéraire reliant l’Arche de la Défense à la Seine en passant par le Champ de la Garde, proposé dans le cadre de

la préfiguration du sentier métropolitain

– De 9h à 12h : de l’Arche de la Défense au Champ de la Garde

– De 12h à 17h : Escale au Champ de la Garde : accès au déjeuner et activités citées ci-dessus

– Du Champ de la Garde à la Seine : de 17h à 21h Arche de la Défense Parvis de la Défense 92800 Puteaux Puteaux 92800 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T09:00:00+02:00 – 2023-10-14T21:00:00+02:00

2023-10-14T09:00:00+02:00 – 2023-10-14T21:00:00+02:00 La Ferme du Bonheur Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Puteaux Autres Lieu Arche de la Défense Adresse Parvis de la Défense 92800 Puteaux Ville Puteaux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Arche de la Défense Puteaux latitude longitude 48.892151;2.237667

Arche de la Défense Puteaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puteaux/