Arch Enemy Le SPLENDID, 13 juin 2023, LILLE.

Arch Enemy Le SPLENDID. Un spectacle à la date du 2023-06-13 à 20:00 (2023-06-13 au ). Tarif : 34.0 à 34.0 euros.

A GAUCHE DE LA LUNE (2-L-R-20-4185 3-L-R-20-4186) en accord avec LIVE NATION FRANCE présente: ce concert. Arch Enemy est incapable de faire de mauvais disques, et ce n’est pas l’album numéro 11, le très puissant « Deceivers » qui sera l’exception à la règle ! Avec un maelstrom de riffs aussi durs que des diamants, enveloppés de mélodies cinématiques, de tambours tonitruants et de voix imposantes, ils sont inarrêtables et semblent incroyablement énergiques. Avec leur troisième album avec la chanteuse Alissa White-Gluz et leur deuxième avec le guitariste Jeff Loomis, le quintet suédois de métal extrême opère au plus haut niveau, ‘Deceivers’ s’inscrit dans la lignée des meilleurs titres de leur catalogue historique. Avec « Handshake With Hell », ils montrent que la chasse au sang a débuté. Chaque morceau est un moment fort, de l’étrange « Poisoned Arrow » à l’hymne titanesque « One Last Time ». Lancé en 1995 par le guitariste/compositeur Michael Amott (ex-Carcass) et le chanteur Johan Liiva, le premier album de 1996, Black Earth, a renforcé le genre death metal en à ce moment-là en déclin et a montré qu’il avait encore un potentiel grand public. L’album cinglant « Stigmata » de 1998 et le plus plus raffiné « Burning Bridges » de 1999 ont suivi, et en 2000, Liiva s’est retiré, Angela Gossow prenant sa place. En 2001, elle enregistre son premier album, « Wages Of Sin », qui est le son d’un groupe revitalisé, et le groupe s’élargit avec « Anthems Of Rebellion »en 2003, en grande partie grâce au single « We Will Rise ». En 2005, « Doomsday Machine » a été l’album le plus réussi de leur carrière, sans pour autant sacrifier leur intégrité. Il a été suivi de « Rise Of The Tyrant » (2007), plus trash, et de « Khaos Legions » (2011). Gossow étant désormais le manager du groupe, White-Gluz a fait ses débuts avec « War Eternal » en 2014, et ils ont poursuivi avec l’imposant « Will To Power » en 2017, qui, en plus de l’attaque mélodramatique flamboyante, contient la première power-ballad du groupe, « Reason To Believe », ajoutant une nouvelle dimension à leur son. Ils vont maintenant de l’avant avec « Deceivers » prouvant ainsi qu’ils sont les maîtres de leur art. Arch Enemy

Le SPLENDID LILLE 1, Pl.du Mont de Terre Nord

