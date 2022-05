Arceuil, Bourse aux vélos et atelier Solutions place Marcel Cachin,Arcueil/Gentilly Gentilly Catégories d’évènement: Gentilly

le samedi 14 mai à 10:00

Notre antenne Val de Bièvre à Vélo organise une bourse aux vélos en partenariat avec la ville d’Arcueil et celle de Gentilly. Chaque personne peut vendre un maximum de deux vélos, sur présentation d’une pièce d’identité, en les déposant de 10h à midi. Les vélos vendus doivent être en état de marche. Les acheteurs sont ensuite invités à faire leur choix entre 14h et 16h. Le règlement se fait uniquement en espèces. A pertir de 16h, les propriétaires récupèrent le montant de leur vente ou leur vélo s’il n’a pas été vendu. Dans l’après midi, de 15h à 18h, vous pourrez contribuer à l’atelier Solutions du plan Vélo d’Arcueil. Venez vendre ou acheter un vélo d’occasion ou participer à l’élaboration du plan vélo d’Arcueil ! place Marcel Cachin,Arcueil/Gentilly place marcel cachin arcueil Gentilly Val-de-Marne

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T18:00:00

