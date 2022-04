Arcene K, Jo’Z, Lyvia vs Mô & Lil’Pea, 23 avril 2022, .

Arcene K, Jo’Z, Lyvia vs Mô & Lil’Pea

2022-04-23 – 2022-04-23

7 10 Line up de la soirée



• Arcene K

Mystérieux activiste de la scène électronique, clubber avant-gardiste et musicien autodidacte depuis près de 20 ans. Arcene K balade ses phalanges entre des platines qui font gronder une techno progressive, mélodique et parfois rythmée de house.



• Lyvia Vs Mô

Lyvia Vs Mô partagent les platines. Membres actifs de l’association Attrakson organisation , ils promeuvent et participent à la diffusion de musique techno. L’écoute, la création et le partage sont les principales ambitions de ce duo, leurs mixs distillent une techno sans concession , leur seul mot d’ordre faire du mix un voyage pour le plaisir des oreilles et du corps.



• Jo’z

Adepte des swings Akai et éduqué à l’âge d’or du rap français, Jo’z développe son mix et milite pour la musique qui fait danser et qui reste dur à stéréotyper. C’est armé d’un mix technique et dynamique qu’il continue à ambiancer les dancefloors sur lesquels il passe.

Entre programmation et productions, vous le retrouverez ou écouterez aisément aux côtés des marseillais qui poussent cette cité, la tête baissée mais les cuts affûtés.



• Lil’Pea

Avec ses sélections épicées, pimentées, hoooot, Lil’Pea promet de retourner le dancefloor du Chapiteau. Funk, Disco, Électro, cette ancienne résidente du Rosa Bonheur, connait la recette parfaite pour nous trainer dans la danse avec le sourire. Et cette fois-ci, ce sera sur une techno mélodique et rythmée qu’elle nous fera voyager.

Retrouvez Arcene K, Jo’Z, Lyvia vs Mô & Lil’Pea au Chapiteau le 23 avril !

Line up de la soirée



• Arcene K

Mystérieux activiste de la scène électronique, clubber avant-gardiste et musicien autodidacte depuis près de 20 ans. Arcene K balade ses phalanges entre des platines qui font gronder une techno progressive, mélodique et parfois rythmée de house.



• Lyvia Vs Mô

Lyvia Vs Mô partagent les platines. Membres actifs de l’association Attrakson organisation , ils promeuvent et participent à la diffusion de musique techno. L’écoute, la création et le partage sont les principales ambitions de ce duo, leurs mixs distillent une techno sans concession , leur seul mot d’ordre faire du mix un voyage pour le plaisir des oreilles et du corps.



• Jo’z

Adepte des swings Akai et éduqué à l’âge d’or du rap français, Jo’z développe son mix et milite pour la musique qui fait danser et qui reste dur à stéréotyper. C’est armé d’un mix technique et dynamique qu’il continue à ambiancer les dancefloors sur lesquels il passe.

Entre programmation et productions, vous le retrouverez ou écouterez aisément aux côtés des marseillais qui poussent cette cité, la tête baissée mais les cuts affûtés.



• Lil’Pea

Avec ses sélections épicées, pimentées, hoooot, Lil’Pea promet de retourner le dancefloor du Chapiteau. Funk, Disco, Électro, cette ancienne résidente du Rosa Bonheur, connait la recette parfaite pour nous trainer dans la danse avec le sourire. Et cette fois-ci, ce sera sur une techno mélodique et rythmée qu’elle nous fera voyager.

dernière mise à jour : 2022-04-22 par