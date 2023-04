Vide-greniers à Arçay, 14 mai 2023, Arçay.

Organisé par l’association « Team Maxgaz » – inscription avant le 7 mai

Buvette et restauration sur place.

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 . EUR.

Arçay 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Organized by the association « Team Maxgaz » – registration before May 7th

Refreshments and food on site

Organizado por la asociación « Team Maxgaz » – inscripción antes del 7 de mayo

Refrescos y comida in situ

Organisiert von der Vereinigung « Team Maxgaz » – Anmeldung bis zum 7. Mai

Getränke und Essen vor Ort

Mise à jour le 2023-04-11 par Office de Tourisme du Pays Loudunais