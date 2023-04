Festival Urtxintxa 2379 RD 755, 16 avril 2023, Arcangues.

Aux cabanes d’Arcangues: Stage et initiation autour des arts du cirque, de la danse, devoyages sonores relaxants, slack line, dans un lieu unique..

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 17:00:00. EUR.

2379 RD 755 Les cabanes d’Arcangues

Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



At the cabins of Arcangues: Training course and initiation around the arts of the circus, the dance, relaxing sound travels, slack line, in a unique place.

En las cabañas Arcangues: Formación e iniciación en torno a las artes circenses, la danza, el viaje sonoro relajante, el slack line, en un lugar único.

Die Schule bietet eine Reihe von Kursen an, die sich mit Zirkuskunst, Tanz, entspannenden Klangreisen und Slackline beschäftigen.

