Découverte de la Réserve Naturelle Errota Handia arcangues Arcangues Catégories d’Évènement: Arcangues

Pyrénées-Atlantiques Découverte de la Réserve Naturelle Errota Handia arcangues Arcangues, 1 octobre 2023, Arcangues. Découverte de la Réserve Naturelle Errota Handia Dimanche 1 octobre, 14h30 arcangues Gratuit Découverte du site, de ses milieux et de la faune qu´il accueille, évocation du rôle du site à l’échelle locale et des actions mises en œuvre pour sa gestion arcangues arcangues Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0559705837 »}, {« type »: « link », « value »: « https://cen-nouvelle-aquitaine.org/rendez-vous-nature/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T14:30:00+02:00 – 2023-10-01T17:00:00+02:00

2023-10-01T14:30:00+02:00 – 2023-10-01T17:00:00+02:00 CEN Nouvelle-Aquitaine Détails Catégories d’Évènement: Arcangues, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu arcangues Adresse arcangues Ville Arcangues Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville arcangues Arcangues

arcangues Arcangues Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcangues/