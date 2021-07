Arcachon Arcachon Arcachon, Gironde Arcamômes – Compagnie La Baguette – Théâtre Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Arcamômes – Compagnie La Baguette – Théâtre Arcachon, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Arcachon. Arcamômes – Compagnie La Baguette – Théâtre 2021-07-21 20:30:00 – 2021-07-21

Arcachon Gironde La Maison des Jeunes renouvèle le Festival Arcamômes, spectacles pour enfants de 4 à 10 ans au Parc Mauresque. Mercredi 21 juillet 2021 : Théâtre

Augustin Volubile Poivre a 6 ans quand il devient capitaine d’un bateau pirate.

Pour débusquer le trésor d’épices du Maharadja de Pondichéry, Augustin et son équipage (les enfants du public) vont traverser l’Océan Indien à dos de baleine à bosse, la jungle au milieu des orangs-outans, échapper aux tigres, entrer par effraction dans un palais de bonbons… La Maison des Jeunes renouvèle le Festival Arcamômes, spectacles pour enfants de 4 à 10 ans au Parc Mauresque. Mercredi 21 juillet 2021 : Théâtre

Augustin Volubile Poivre a 6 ans quand il devient capitaine d’un bateau pirate.

Pour débusquer le trésor d’épices du Maharadja de Pondichéry, Augustin et son équipage (les enfants du public) vont traverser l’Océan Indien à dos de baleine à bosse, la jungle au milieu des orangs-outans, échapper aux tigres, entrer par effraction dans un palais de bonbons… +33 5 57 52 97 97 La Maison des Jeunes renouvèle le Festival Arcamômes, spectacles pour enfants de 4 à 10 ans au Parc Mauresque. Mercredi 21 juillet 2021 : Théâtre

Augustin Volubile Poivre a 6 ans quand il devient capitaine d’un bateau pirate.

Pour débusquer le trésor d’épices du Maharadja de Pondichéry, Augustin et son équipage (les enfants du public) vont traverser l’Océan Indien à dos de baleine à bosse, la jungle au milieu des orangs-outans, échapper aux tigres, entrer par effraction dans un palais de bonbons… drive OT dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Arcachon Adresse Ville Arcachon lieuville 44.65922#-1.17283