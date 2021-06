Arcachon Arcachon Arcachon, Gironde Arcamômes – Compagnie du Si – « Je sauve le monde dès que je m’ennuie » Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Arcachon Gironde La Maison des Jeunes renouvèle le Festival Arcamômes, spectacles pour enfants de 4 à 10 ans au Parc Mauresque. Mercredi 28 juillet 2021 : Spectacle

Eugène a un pouvoir très développé, celui de s’échapper de la réalité pour vivre d’incroyables histoires : pirate, samouraï, spationaute, footballeur… Eugène est toujours dans la peau du héros qui en découd avec les méchants et sauve les princesses ! Eugène préfère vivre dans ses mondes à lui, mais cette tendance naturelle à être dans la lune ne convient pas à sa maîtresse, ses parents. La Maison des Jeunes renouvèle le Festival Arcamômes, spectacles pour enfants de 4 à 10 ans au Parc Mauresque. Mercredi 28 juillet 2021 : Spectacle

