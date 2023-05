Vide-dressing nocturne aux Grainettes Les Grainettes, 18 mai 2023, Arcambal.

Vide-dressing/apéro le jeudi 18 mai sur les horaires de la guinguette, de 17h00 à 23h30 (sans obligation de rester jusqu’à 23h30!).

2023-05-18 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-18 23:30:00. EUR.

Les Grainettes

Arcambal 46090 Lot Occitanie



Dress sale/apéro on Thursday, May 18 during the guinguette hours, from 5:00 pm to 11:30 pm (no obligation to stay until 11:30 pm!)

Venta de ropa/apéro el jueves 18 de mayo durante el horario de la guinguette, de 17.00 a 23.30 h (¡no es obligatorio quedarse hasta las 23.30 h!)

Kleider-/Apéroverkauf am Donnerstag, den 18. Mai, zu den Öffnungszeiten der Guinguette von 17.00 bis 23.30 Uhr (Sie müssen nicht bis 23.30 Uhr bleiben!)

Mise à jour le 2023-05-10 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie